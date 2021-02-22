"Індійську" вакцину CoviShield не можна застосовувати в Україні, — голова Нацмедпалати (відео)

Використовувати щеплення, за його словами, не можна буде до закінчення всіх бюрократичних процедур, а це близько 3 тижнів.

Вакцина "CoviShield", яка проводиться в Індії за ліцензією "AstraZeneca" не має ліцензії для її застосування в Україні. Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив голова Національної медпалати Сергій Кравченко.

За його словами, фармпідприємство не має європейського сертифіката GMP PICs (pharm inspection cooperation scheme). Більше того, сертифікат для роботи в Україні закінчився 1-1,5 роки тому. Українські інспектора виїжджали на виробництво заводу, де виявили понад 6 зауважень.

Тиждень тому МОЗ отримав документи, що підтверджують усунення недоліків. Але незважаючи на цей факт, у Міністерстві зможуть підготувати всі необхідні плани і накази лише наступного тижня для "Українського інституту фармацевтичної якості" Держлікслужби України. Це підприємство повинне буде підтвердити відповідність виробника вакцини GMP стандарту.

Кравченко також заявляє, що вакцина Україні обійшлася нібито в $ 17, а не по 3, як було для уряду Індії.

"Цей процес займає мінімум три тижні за бездоганних обставин", — заявляє Кравченко.

Нагадаємо: вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про домовленість постачання 500 тисяч доз вакцини CoviShield в Україні. Пізніше він опублікував відео, у якому відображено момент відправлення першої партії вакцини в Україну.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield.