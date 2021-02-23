Записаться на вакцинацию можно будет в приложении "Дія"

Украинцам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время визита.

Минздрав создал электронный лист ожидания вакцинации от коронавируса, записаться в который можно будет с помощью портала "Дія".

Об этом сказал замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Минздрав совместно с Минцифры создали услуги записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале "Дія". Каждый желающий будет иметь возможность с 1 марта попасть в этот список. Сделать это можно будет также с помощью контакт-центра Минздрава", – сказал он.

По его словам, когда настанет соответствующий этап согласно дорожной карте вакцинации, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время прихода. Это касается украинцев возрастом от 18 до 59 лет.

Кучер отметил, что около 40 компаний – медицинских информационных систем обновляют свой продукт для вакцинации. Он также уточнил, что Минздрав начал расширять мощности контакт-центра.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что запись на антикоронавирусную вакцинацию в Украине стартует ориентировочно с 1 марта. По его словам, для желающих привиться будет три способа записи: через специальный сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса.

В Украине также появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.