Записатися на вакцинацію можна буде в додатку "Дія"

Українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися в пункт вакцинації, вибравши місце, дату і час візиту.

МОЗ створило електронний лист очікування вакцинації від коронавірусу, записатися в який можна буде за допомогою порталу "Дія".

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, пише "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ спільно з Мінцифрою створили послуги запису в лист очікування вакцинації від COVID-19, який буде доступний у додатку і на порталі "Дія". Кожен охочий матиме можливість з 1 березня потрапити в цей список. Зробити це можна буде також за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров'я", — сказав він.

За його словами, коли настане відповідний етап згідно з дорожньою картою вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися в пункт вакцинації, вибравши місце, дату і час приходу. Це стосується українців віком від 18 до 59 років.

Кучер зазначив, що близько 40 компаній — медичних інформаційних систем оновлюють свій продукт для вакцинації. Він також уточнив, що МОЗ почало розширювати потужності контакт-центру.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що запис на антикоронавірусну вакцинацію в Україні стартує орієнтовно з 1 березня. За його словами, для охочих зробити щеплення буде три способи запису: через спеціальний сайт, через електронну чергу в сімейного лікаря і через гарячу лінію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше назвав три способи запису на вакцинацію від коронавірусу.

В Україні також з'явиться онлайн-карта, яка буде показувати попит на вакцину в регіонах.