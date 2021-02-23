Шмыгаль заявил о повышении пенсий украинцев на 11% и назвал дату

Миллионам украинских пенсионеров пересчитают выплаты и будут выплачивать больше денег на постоянной основе.

После индексации с 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 11%. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о решении правительства на своей странице в Facebook.

По его словам, выплаты пересчитают для восьми миллионов украинских пенсионером, в среднем они увеличатся более, чем на 300 гривен. Премьер подчеркнул, что в законодательстве пока не прописана конкретная дата индексации пенсий, однако новый законопроект должен исправить ситуацию и сделать процедуру автоматической.

"Наше правительство подал законопроект, по которому индексация пенсий наконец станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта. То есть не политики, а закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат", — заявил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в 2021 году Кабмин планирует вместе Верховной Радой урегулировать все нормативные вопросы по поводу запуска второго, накопительного, уровня пенсионной системы.

Напомним, с 1 января 2021 года пенсии выросли для более чем 2 миллионов пенсионеров. К примеру, средние пенсионные выплаты бывшим судьям повысились с 45,8 до 67,9 тысячи гривен, военным — на 300 грн, а социальные пенсии — на 100 грн. Вместе с увеличением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен, минимальные пенсии для неработающих пенсионеров старше 65 лет поднялись до 2400 гривен в месяц (было 2 тысячи гривен). Для этого у гражданина должен быть приличный трудовой стаж: 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин.

Ранее, 27 января, Кабинет министров одобрил законопроект, благодаря которому две категории украинцев смогут выйти на заслуженный отдых раньше других, среди них и сокращенные работники. Такое нововведение объясняют экономией, ведь если после сокращения гражданин будет состоять на учете в Центре занятости, то сможет получать больше 5 тысяч гривен в качестве пособия по безработице, а пенсионерам придется платить лишь около 3,5 тысяч гривен. Кроме того, раньше отпускать на пенсию предложили родителей, которые заботятся о детях с редкими заболеваниями, включая те, которые не дают право на получение инвалидности.