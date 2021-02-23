Шмигаль заявив про підвищення пенсій українців на 11% і назвав дату

Мільйонам українських пенсіонерів перерахують виплати і виплачуватимуть більше грошей на постійній основі.

Після індексації з 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 11%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про рішення уряду на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, виплати перерахують для восьми мільйонів українських пенсіонерів, у середньому вони збільшаться на понад 300 гривень. Прем'єр підкреслив, що в законодавстві поки не прописана конкретна дата індексації пенсій, однак новий законопроект повинен виправити ситуацію і зробити процедуру автоматичною.

"Наш уряд подав законопроект, за яким індексація пенсій нарешті стане автоматичною і буде проходити щорічно з 1 березня. Тобто не політики, а закон буде визначати дату збільшення пенсійних виплат", — заявив Денис Шмигаль.

Він додав, що у 2021 році Кабмін планує разом з Верховною Радою врегулювати всі нормативні питання з приводу запуску другого, накопичувального, рівня пенсійної системи.

Нагадаємо: з 1 січня 2021 року пенсії зросли для понад 2 мільйонів пенсіонерів. Наприклад, середні пенсійні виплати колишнім суддям підвищилися з 45,8 до 67,9 тисячі гривень, військовим — на 300 грн, а соціальні пенсії — на 100 грн. Разом зі збільшенням мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень, мінімальні пенсії для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років піднялися до 2400 гривень на місяць (було 2 тисячі гривень). Для цього в громадянина повинен бути пристойний трудовий стаж: 35 років у чоловіків і 30 років у жінок.

Раніше, 27 січня, Кабінет міністрів схвалив законопроект, завдяки якому дві категорії українців зможуть вийти на заслужений відпочинок раніше за інших, серед них і звільнені працівники. Таке нововведення пояснюють економією, адже якщо після скорочення громадянин буде перебувати на обліку в Центрі зайнятості, то зможе отримувати понад 5 тисяч гривень як допомогу по безробіттю, а пенсіонерам доведеться платити лише близько 3,5 тисяч гривень. Крім того, раніше відпускати на пенсію запропонували батьків, які піклуються про дітей з рідкісними захворюваннями, включаючи ті, які не дають право на отримання інвалідності.