В Харькове изъяли из продажи испанский шоколад с оксидом этилена

Это вещество может оказывать наркотическое воздействие

В Харькове из розничной продажи изъяли шоколадные изделия испанского производства, в которых нашли запрещенное для производства продуктов питания вещество – оксид этилена.

Как информирует пресс-служба регионального управления Госпродпотребслужбы Украины, шоколад импортировал в Украину производитель Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщиком выступила фирма Trades SA, Barcelona.

"В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управления (отделы) и Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", – указано в сообщении.

Сообщается, что окись этилена способен вызвать раздражающее, сенсибилизирующее и наркотическое воздействие, также хроническое воздействие агента обладает мутагенным эффектом.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты утверждают, что нельзя говорить о происхождении вируса в Ухане, только потому, что он там был впервые обнаружен. Представители здравоохранения Китая утверждают, что обнаружили вирус Covid-19 в импортируемых замороженных продуктах питания, в частности в свиных головах и морепродуктах.

В начале января правоохранители Львова изъяли рекордную партию героина из Пакистана. Более одной тонны наркотика планировали переправить в страны ЕС под видом дипломатического груза.

Фокус сообщал о том, что в США на почте изъяли посылку, в которой было 1,3 млн фальшивых долларов из Украины.