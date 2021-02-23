У Харкові вилучили з продажу іспанський шоколад з оксидом етилену

Ця речовина може мати наркотичну дію

У Харкові з роздрібного продажу вилучили шоколадні вироби іспанського виробництва, у яких знайшли заборонену для виробництва продуктів харчування речовину — оксид етилену.

Як інформує прес-служба регіонального управління Держпродпотребслужби України, шоколад імпортував в Україну виробник Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, постачальником виступила фірма Trades SA, Barcelona.

"У разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні оператори ринку зобов'язані звернутися в районні (міські) управління (відділи) й Управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини в Харкові Головного управління Держпродпотребслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність", — зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що окис етилену здатний викликати подразнювальну, сенсибілізовану і наркотичну дію, також хронічний вплив агента має мутагенний ефект.

Раніше повідомлялося, що китайські фахівці стверджують, що не можна говорити про походження вірусу в Ухані, тільки тому, що він там був вперше виявлений. Представники охорони здоров'я Китаю стверджують, що виявили вірус Covid-19 в імпортованих заморожених продуктах харчування, зокрема у свинячих головах і морепродуктах.

На початку січня правоохоронці Львова вилучили рекордну партію героїну з Пакистану. Більше однієї тонни наркотику планували переправити до країн ЄС під виглядом дипломатичного вантажу.

Фокус повідомляв про те, що в США на пошті вилучили посилку, у якій було 1,3 млн фальшивих доларів з України.