В Гоструда объяснили, как украинцы могут уволиться по собственному желанию

Есть два способа: по уважительным и без уважительных причин

Увольнение по собственному желанию в Украине бывает двух видов: по уважительным причинам и без таковых.

Об этом рассказала главный государственный инспектор Управления Гоструда в Кировоградской области Елена Коломийчук.

Главное отличие между этими двумя способами в том, что в первом случае работник не должен сообщать работодателю за две недели о своем увольнении, имея право уволиться хоть в день подачи заявления.

Перечень уважительных причин для увольнения по собственному желанию можно найти в статье 38 КЗоТ Украины. Прекращение трудового договора вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, условий коллективного или трудового договора предусматривает обязательную выплату выходного пособия в размере, предусмотренном в договоре, но не менее трехмесячного среднего заработка.

Если работник требует расторжения трудового договора, работодатель не может удерживать его, задерживая при этом расчет и выдачу трудовой книжки. За задержку расчета предусмотрена ответственность: в случае невыплаты по вине работодателя полагающихся уволенному работнику сумм, работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки до дня фактического расчета.

Если у работника есть задолженность перед работодателем за материальные ценности, выданные ему, законодательством предусмотрена материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба.

При этом, необходимость удержания сумм причиненного ущерба не изменяет сроков расчета при увольнении: суммы, полагающиеся работнику, должны быть выданы ему в день увольнения.

Также, по желанию работника в случае его увольнения (исключение – увольнение за нарушение трудовой дисциплины) ему должны предоставить неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в таком случае считается последний день отпуска.

При желании работника, ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 февраля, правительство во время заседания одобрило поправки в Кодекс законов о труде. Авторы документа дали конкретное определение трудовых отношений, а также выделили их главные признаки. При помощи таких изменений Кабмин планирует сократить нелегальную занятость граждан и обеспечить их защиту.

Также мы писали, что Верховная Рада поддержала законопроект №3623 отменяющий бумажный вариант трудовых книжек во втором чтении. За него проголосовали 265 народных депутатов. Законопроект предусматривает в течение пяти лет постепенный переход на электронную версию трудовых книжек.

Фокус сообщал, что парламент Украины принял во втором чтении и в целом Закон под регистрационным номером 4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы".