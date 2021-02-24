У Держпраці пояснили, як українці можуть звільнитися за власним бажанням

Є два способи: через поважні та без поважних причин.

Звільнення за власним бажанням в Україні буває двох видів: з поважних причин і без таких.

Про це розповіла головна державна інспекторка Управління Держпраці в Кіровоградській області Олена Коломійчук.

Головна відмінність між цими двома способами в тому, що в першому випадку працівник не повинен повідомляти роботодавця за два тижні про звільнення, маючи право звільнитися хоч у день подачі заяви.

Перелік поважних причин для звільнення за власним бажанням можна знайти в статті 38 КЗпП України. Припинення трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору передбачає обов'язкову виплату вихідної допомоги розміром, передбаченим у договорі, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Якщо працівник вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не може утримувати його, затримуючи при цьому розрахунок і видачу трудової книжки. За затримку розрахунку передбачена відповідальність: у разі невиплати сум, які належать звільненому працівникові, з вини роботодавця, роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку.

Якщо в працівника є заборгованість перед роботодавцем за матеріальні цінності, видані йому, законодавством передбачена матеріальна відповідальність у повному розмірі заподіяної шкоди.

При цьому, необхідність утримання сум заподіяної шкоди не змінює термінів розрахунку під час звільнення: суми, які належать працівникові, повинні бути видані йому в день звільнення.

Також, за бажанням працівника в разі його звільнення (виняток — звільнення за порушення трудової дисципліни) йому повинні надати невикористану відпустку з подальшим звільненням. Датою звільнення в такому разі вважається останній день відпустки.

За бажанням працівника, йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

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