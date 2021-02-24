МАУ и SkyUp анонсировали возобновление рейсов в Ташкент и Баку

Авиакомпании возобновляют полеты в марте 2021 года

Авиакомпания МАУ в марте 2021 года возобновляет полеты из Киева в Баку (столица Азербайджана).

По информации пресс-службы "Международных авиалиний Украины", рейсы из киевского "Борисполя" в аэропорт имени Гейдара Алиева возобновятся 13 марта. Самолеты компании будут летать в Баку два раза в неделю (по вторникам и субботам) до конца апреля. Цены на билеты – от 3464 гривен в одну сторону.

В МАУ сообщили, что въезд в Азербайджан на сегодняшний день разрешен лишь гражданам Азербайджана, сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, а также иностранцам с видом на жительство, членам семьи резидента при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аккредитованной лаборатории IMMD не позднее чем за 48 часов до вылета.

Авиакомпания SkyUp анонсировала четыре рейса из Киева в Ташкент (Узбекистан). Рейсы запланированы на 4, 11, 18 и 25 марта, цены на билеты из Киева в Ташкент – от 6676 гривен, в обратную сторону — от 10335 грн.

По прибытии в Узбекистан украинцы должны подписать обязательство пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по месту жительства или в отеле. По прибытии в страну туристы будут обязаны пройти за свой счет экспресс-тестирование на антигены к Covid-19.

Ранее сообщалось, что объем перевозок Международных авиалиний Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился в четыре раза. Если в 2019 году МАУ перевезла около 8 млн пассажиров, то в 2020 году — только 1,8 млн.

В декабре прошлого года Международные авиалинии Украины запустили экскурсионный рейс вокруг Киева. Вылет осуществляется из аэропорта Борисполь на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест. Продолжительность экскурсии – 1 час.

В ноябре 2020 года авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Ереван, приостановленные из-за войны в Карабахе.