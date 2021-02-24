МАУ та SkyUp анонсували відновлення рейсів у Ташкент і Баку

Авіакомпанії відновлюють польоти в березні 2021 року.

Авіакомпанія МАУ в березні 2021 року відновлює польоти з Києва в Баку (столиця Азербайджану).

За інформацією прес-служби "Міжнародних авіаліній України", рейси з київського "Борисполя" в аеропорт імені Гейдара Алієва поновляться 13 березня. Літаки компанії літатимуть в Баку двічі на тиждень (щовівторка й щосуботи) до кінця квітня. Ціни на квитки — від 3 464 гривень в одну сторону.

У МАУ повідомили, що в'їзд в Азербайджан на сьогоднішній день дозволений лише громадянам Азербайджану, співробітникам і керівникам дипломатичних представництв і консульств в Азербайджані та членам їх сімей, а також іноземцям із видом на проживання, членам сім'ї резидента за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого в акредитованій лабораторії IMMD не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Авіакомпанія SkyUp анонсувала чотири рейси з Києва до Ташкента (Узбекистан). Рейси заплановані на 4, 11, 18 і 25 березня, ціни на квитки з Києва в Ташкент — від 6 676 гривень, у зворотний бік — від 10 335 грн.

Після прибуття в Узбекистан українці повинні підписати зобов'язання пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію за місцем проживання або в готелі. Після прибуття в країну туристи будуть зобов'язані пройти за свій рахунок експрес-тестування на антигени до Covid-19.

Раніше повідомлялося, що обсяг перевезень Міжнародних авіаліній України в 2020 році порівняно з 2019 роком скоротився в чотири рази. Якщо в 2019 році МАУ перевезла приблизно 8 млн пасажирів, то в 2020 році — тільки 1,8 млн.

У грудні минулого року Міжнародні авіалінії України запустили екскурсійний рейс навколо Києва. Виліт здійснюється з аеропорту Бориспіль на літаку Embraer 195 із максимальною місткістю 116 місць. Тривалість екскурсії — 1 година.

У листопаді 2020 року авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Єреван, які були припинені через війну в Карабасі.