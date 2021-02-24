Украина рассчитывает на 17,6 млн доз вакцин, - Степанов

По словам министра, этого объема вакцин более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает как минимум 17,6 млн доз вакцин от коронавируса от разных производителей. Об этом он сообщил на брифинге.

"Предварительно договорились о дополнительных партиях вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди — заключение контрактов новых объемов, около еще 5 млн вакцин компании Novavax", — сообщил Степанов.

По его словам, по состоянию на сегодня ожидаются поставки вакцин от Pfizer в рамках COVAX — более 100 тыс. доз, от Sinovac — около 2 млн доз, от AstraZeneca — 1,5 млн от Serum Institute, и также до 4 млн получить от Serum Institute в рамках COVAX, и компании Novavax — 10 млн доз.

"И 5 млн — рассчитываем в ближайшее время заключить контракт, согласно достигнутых договоренностей. Мы не останавливаемся, собираемся еще контрактовать. У нас есть соответствующая договоренность. Ожидаем финальные версии контрактов от других производителей", — заявил Степанов.

По его словам, этого объема вакцин более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение 2021 года.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что вскоре препарат отправят в регионы Украины.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.