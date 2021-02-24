Україна розраховує отримати 17,6 млн доз вакцин, — Степанов

За словами міністра, цього обсягу вакцин більше ніж достатньо для повноцінного проведення програми вакцинації протягом 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує мінімум 17,6 млн доз вакцин від коронавірусу від різних виробників. Про це він повідомив на брифінгу.

"Попередньо домовилися про додаткові партії вакцин розробки американської компанії Novavax. Попереду — укладання контрактів нових обсягів, приблизно ще 5 млн вакцин компанії Novavax", — повідомив Степанов.

За його словами, станом на сьогодні очікуються поставки вакцин від Pfizer у рамках COVAX — понад 100 тис. доз, від Sinovac — майже 2 млн доз, від AstraZeneca — 1,5 млн від Serum Institute, і також до 4 млн отримати від Serum Institute у рамках COVAX, і компанії Novavax — 10 млн доз.

"І 5 млн — розраховуємо найближчим часом укласти контракт, відповідно до досягнутих домовленостей. Ми не зупиняємося, збираємося ще контрактувати. У нас є відповідна домовленість. Очікуємо фінальні версії контрактів від інших виробників", — заявив Степанов.

За його словами, цього обсягу вакцин більше ніж достатньо для повноцінного проведення програми вакцинації протягом 2021 року.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що незабаром препарат відправлять в регіони України.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин в світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.