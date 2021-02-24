В Черкассах сегодня планируют вакцинировать 100 человек, - Скичко

По словам главы ОГА, первым вакцинируют врача-реаниматолога, который работает в Covid-отделении Черкасской областной больницы.

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко сообщил, что сегодня в Черкассах планируют вакцинировать 100 человек. Об этом он сообщил изданию "Страна".

"Сегодня на 13:00 запланирован старт вакцинации. Сегодня мы должны получить 16200 доз вакцины. Она уже в Черкассах, доезжает до склада. Первым на вакцинацию у нас врач-мужчина. Я очень надеюсь, что мы будем даже первые по Украине", — сообщил Скичко.

По его словам, первым вакцинируют врача-реаниматолога Евгения Горенко, который работает в Covid-отделении Черкасской областной больницы.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 23 февраля заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине стартует с 24 февраля. Он отметил, что первые регионы, куда доставят вакцину — это Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.