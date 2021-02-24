У Черкасах сьогодні планують вакцинувати 100 людей, — Скічко

За словами голови ОДА, першим вакцинують лікаря-реаніматолога, який працює в Covid-відділенні Черкаської обласної лікарні.

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко повідомив, що сьогодні в Черкасах планують вакцинувати 100 чоловік. Про це він повідомив виданню "Країна".

"Сьогодні на 13:00 заплановано старт вакцинації. Сьогодні ми повинні отримати 16200 доз вакцини. Вона вже в Черкасах, доїжджає до складу. Першим на вакцинацію в нас лікар-чоловік. Я дуже сподіваюся, що ми будемо навіть перші в Україні", — повідомив Скічко.

За його словами, першим вакцинують лікаря-реаніматолога Євгена Горенка, який працює в Covid-відділенні Черкаської обласної лікарні.

Нагадаємо: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 23 лютого заявив, що вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні стартує з 24 лютого. Він зазначив, що перші регіони, куди доставлять вакцину — це Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.