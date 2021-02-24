Украина получит очередную партию вакцины от COVID-19 в марте, − Шмыгаль

По словам премьера, вакцина ожидается "от других производителей".

Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса в марте.

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вакцина ожидается "от других производителей". Но не уточнил, от каких именно.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", − отметил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль уверяет, что объемов полученной вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации, а сама вакцина уже направлена в регионы.

"Как и предусмотрено национальным планом вакцинации, первыми получат вакцины украинские медики на передовой борьбы с коронавирусом. Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе, и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", – резюмировал Шмыгаль.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.