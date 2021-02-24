Україна отримає чергову партію вакцини від COVID-19 у березні, — Шмигаль

За словами прем'єра, вакцина очікується "від інших виробників".

Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу в березні.

Про це написав у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вакцина очікується "від інших виробників". Але не уточнив, від яких саме.

"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", — зазначив Шмигаль.

Крім того, Шмигаль запевняє, що обсягів отриманої вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в рамках загального плану вакцинації, а сама вакцина вже направлена в регіони.

"Як і передбачено національним планом вакцинації, першими отримають вакцини українські медики на передовій боротьби з коронавірусом. Процес вакцинації безпечною вакциною буде відбуватися на добровільній основі, і буде здійснюватися кваліфікованими мобільними бригадами", — резюмував Шмигаль.

Зазначимо, що 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.