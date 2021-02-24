Власти Киева заявили о готовности начать вакцинацию от коронавируса

В столице уже подготовили 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях охраны здоровья и интернатах. Помимо этого, подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов на базе центров первичной медико-санитарной помощи в городе. Вакцину Киев уже получил.

Киев получил 42 600 доз вакцин Covishield производства Oxford/AstraZeneca и готов начать делать прививки. Об этом заявила директор Департамента охраны здоровья Валентина Гинзбург.

"Во-первых, на сегодня в столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и будут продолжать проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют различных условий хранения и логистики, одна часть мобильных бригад изучила способ использования, ведения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca", – сказала она.

По словам Гинзбург, в столице подготовили 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях охраны здоровья и интернатах. Помимо этого, подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов на базе центров первичной медико-санитарной помощи в городе.

Готовность столицы к вакцинации подтвердил и первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, в столице наблюдается тенденция к уменьшению уровня заболеваемости коронавирусом, но расслабляться нельзя.

"Никто не может прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше. Первыми, по программе МОЗ, вакцинироваться будут медики. Ведь именно они находятся на передовой в противостоянии пандемии, спасая жизни и здоровья людей. Отмечу, что вакцинация будет происходить добровольно", – заявил первый замглавы КГГА.

Ранее министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил о начале вакцинации в стране.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа кампании.

Ожидаются поставки вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX – 100 тыс. доз, Sinovac – около 2 млн доз, AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax – 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируется в ближайшем времени заключить контракт, пояснил Степанов.

Он считает, что этого объема вакцин достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShiel.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.