Влада Києва заявила про готовність почати вакцинацію від коронавірусу

У столиці вже підготували 120 тимчасових пунктів вакцинації в установах охорони здоров'я та інтернатах. Крім цього, підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в місті. Вакцину Київ уже отримав.

Київ отримав 42 600 доз вакцин Covishield виробництва Oxford/AstraZeneca і готовий почати робити щеплення. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

"По-перше, на сьогодні в столиці сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли і будуть продовжувати проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. З огляду на це, ці вакцини вимагають різних умов зберігання і логістики, одна частина мобільних бригад вивчила спосіб використання, ведення та особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша — з AstraZeneca", — сказала вона.

За словами Гінзбург, у столиці підготували 120 тимчасових пунктів вакцинації в установах охорони здоров'я та інтернатах. Крім цього, підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в місті.

Готовність столиці до вакцинації підтвердив і перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

За його словами, у столиці спостерігається тенденція до зменшення рівня захворюваності на коронавірус, але розслаблятися не можна.

"Ніхто не може прогнозувати, як ситуація буде розвиватися далі. Першими, за програмою МОЗ, вакцинуватися будуть медики. Адже саме вони перебувають на передовій у протистоянні пандемії, рятуючи життя і здоров'я людей. Зазначу, що вакцинація буде відбуватися добровільно", — заявив перший заступник голови КМДА.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про початок вакцинації в країні.

За словами міністра, Україна забезпечена вакцинами для першого і другого етапу кампанії.

Очікується постачання вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX — 100 тис. доз, Sinovac — близько 2 млн доз, AstraZeneca — 1,5 млн від Serum Institut і ще близько 4 млн доз у рамках COVAX, компанії Novavax — 10 млн доз уже підписано і ще на 5 млн планується в найближчому часі укласти контракт, пояснив Степанов.

Він вважає, що цього обсягу вакцин досить для проведення повноцінної програми вакцинації протягом поточного року.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShiel.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.