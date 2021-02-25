Украинский военный задержал оккупанта-нарушителя, несмотря на ранение - ООС

Военнослужащий вступил в схватку с противником, который пытался прокрасться на украинские позиции.

За прошедшие сутки, 24 февраля, боевики шесть раз нарушили условия соглашений Трехсторонней контактной группы, в результате на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ. Об этом спикер штаба Операции объединенных сил Ярослава Зорина сообщила в докладе, который опубликован на официальной странице в "Фейсбук".

Защитник пострадал во время дежурства на наблюдательном посту возле Чермалыка. Боец ВСУ заметил военнослужащего вражеских войск, который пытался пробраться на позиции украинской армии, и вступил с ним в бой. Во время схватки противник ударил дежурного холодным оружием, однако тот дал отпор и сумел задержать нарушителя, отделавшись легким ранением.

Оккупанты также обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия неподалеку от населенных пунктов Южный и Талаковка, еще одного военнослужащего ранило пулей. Солдату оказали первую медицинскую помощь, а затем увезли в медицинской учреждение.

В районе Авдеевки и Водяного ООС зафиксировала обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, а под Марьинкой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Дважды боевики начинали обстрел и одновременно запрашивали "тишину" якобы из-за нападения со стороны Вооруженных сил Украины. Как подчеркнули в пресс-центре, вооруженные формирования противника широко используют средства манипуляции и искажения информации.

Ранее стало известно, что боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов по мирному населению Хутора Вильного в Луганской области. Во время обстрела пострадал мужчина 1947 года, во дворе которого взорвалась мина. Местный житель получил несколько тяжелых ранений, врачи доставили его в больницу и несколько часов пытались спасти жизнь, но пациент скончался. В штабе ООС подчеркнули, что такими действиями оккупанты подтверждают свою заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе и нежелание соблюдать мирные договоренности ТКГ.

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что военные имеют права отдать приказ об ответном огне по собственной инициативе. Если речь идет об угрозе жизни для личного состава, командиры могут не согласовывать решения с руководством ООС и действовать по обстоятельствам.