Український військовий затримав окупанта-порушника, незважаючи на поранення — ООС

Військовослужбовець взявся до бою з противником, який намагався прокрастися на українські позиції.

За минулу добу, 24 лютого, бойовики шість разів порушили умови угод Тристоронньої контактної групи, унаслідок на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ. Про це спікерка штабу Операції об'єднаних сил Ярослава Зоріна повідомила в доповіді, яка опублікована на офіційній сторінці у "Фейсбук".

Захисник постраждав під час чергування на спостережному посту біля Чермалика. Боєць ЗСУ помітив військовослужбовця ворожих військ, який намагався пробратися на позиції української армії, і взявся до бою із ним. Під час сутички противник вдарив чергового холодною зброєю, однак той дав відсіч і зумів затримати порушника, відбувшись легким пораненням.

Окупанти також обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї неподалік від населених пунктів Південний і Талаківка, ще одного військовослужбовця поранено кулею. Солдату надали першу медичну допомогу, а потім відвезли до медичної установи.

Поблизу Авдіївки та Водяного ООС зафіксувала обстріли зі стрілецької зброї і гранатометів, а під Мар'їнкою окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Двічі бойовики починали обстріл й одночасно просили "тиші" нібито через напад із боку Збройних сил України. Як підкреслили в прес-центрі, збройні формування противника широко використовують засоби маніпуляції та спотворення інформації.

Раніше стало відомо, що бойовики відкрили вогонь з протитанкових гранатометів по мирному населенню Хутора Вільного в Луганській області. Під час обстрілу постраждав чоловік 1947 року народження, у дворі якого вибухнула міна. Місцевий житель отримав кілька важких поранень, лікарі доставили його до лікарні й декілька годин намагалися врятувати життя, але пацієнт помер. У штабі ООС підкреслили, що такими діями окупанти підтверджують свою зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі та небажання дотримуватися мирних домовленостей ТКГ.

До цього секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу заявив, що військові мають права віддати наказ про відповідний вогонь за власною ініціативою. Якщо йдеться про загрозу життю для особового складу, командири можуть не узгоджувати рішення з керівництвом ООС і діяти за обставинами.