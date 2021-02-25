Вакцинация от коронавируса в Украине: за сутки получили прививку 159 человек

Большинство иммунизаций проведено в Черкасской области.

В Украине за сутки сделали 159 прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика по регионам:

Винницкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Киевская область — 19 прививок;

Черкасская область — 80 прививок;

Черниговская область — 10 прививок.

Минздрав сообщил, что пока не зарегистрировал ни одного неблагоприятного события после получения прививки.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.