Вакцинація від коронавірусу в Україні: за добу отримали щеплення 159 осіб

Більшість імунізацій проведено в Черкаській області.

В Україні за добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Статистика за регіонами:

Вінницька область — 10 щеплень;

Житомирська область — 40 щеплень;

Київська область — 19 щеплень;

Черкаська область — 80 щеплень;

Чернігівська область — 10 щеплень.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що поки не зареєструвало жодної несприятливої події після отримання щеплення.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму та Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.