Вакцину CoviShield якобы зарегистрировали в Украине через фирму-прокладку (фото)

Компания была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, а среди других форм ее деятельности указана торговля овощами, фруктами и мясом.

Индийскую версию вакцины AstraZeneca зарегистрировали через фирму, которую основали всего 3 месяца назад. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников OpenDataBot и YouControl.

В Государственном реестре лекарственных средств Украины указано, что вакцина CoviShield, производящейся в Индии, поставляется в Украину через ООО "ГРЕЙС ОФ ГОД".

Компания "ГРЕЙС ОФ ГОД" зарегистрирована в Киеве на Левом берегу. Ее статутный капитал составляет 28 тысяч гривен. Ее основателем является Кумар Пранаав. На сайте YouControl основным видом деятельности компании указана оптовая торговля фармацевтическими товарами. Но среди других видов деятельности указана также торговля овощами, фруктами, мясом и мясными продуктами, а также других видов торговли разными товарами.

Фото: скриншот

Индийский производитель поставляет в Украину и другие медпрепараты, которые компания регистрировала самостоятельно. Но вакцину от коронавируса, по непонятной причине подали через "ГРЕЙС ОФ ГОД".

Фото: Скриншот

Основатель Кумар Пранаав является соучредителем еще одной компании "АЕОН БИОТЕХ", которую он основал вместе с жителем Кривого Рога Вирды Бикрам Джит Сингхом. На сайте "АрселорМиттал Кривой Рог" Сингом обозначен заместителем генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог".

Фото: Скриншот

На странице криворожского производителя в Фейсбуке указано, что они поставляли для "Большого строительства" 100 тысяч кубов металлургических шлаков.

Фото: Скриншот

В то же время ведущая одного из телеканалов Татьяна Шустрова указала на своей странице в Фейсбуке, что все эти данные могут свидетельствовать о том, что вакцину якобы зарегистрировали через фирму-прокладку. А тот факт, что ArselorMittal поставляли продукцию для строительства дорог, может говорить о связях компаний с Офисом президента.

Напомним, Украина купила у Индии 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которая производится по лицензии британской AstraZeneca. Ею уже начали вакцинацию в украинских городах.

Ранее Максим Степанов утверждал, что для регистрации китайской вакцины Sinovac китайцы требовали работать через украинскую фирму, а не напрямую с правительством. Журналисты провели расследование, в котором оказалось, что Sinovac не требует работать через "Лекхим", это было просьба украинского правительства.