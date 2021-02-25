Вакцину CoviShield нібито зареєстрували в Україні через фірму-прокладку (фото)

Компанія була зареєстрована лише кілька місяців тому, а серед інших форм її діяльності вказана торгівля овочами, фруктами і м'ясом.

Індійську версію вакцини AstraZeneca зареєстрували через фірму, яку заснували всього 3 місяці тому. Про це свідчать дані з відкритих джерел OpenDataBot і YouControl.

У Державному реєстрі лікарських засобів України зазначено, що вакцина CoviShield, яка виробляється в Індії, поставляється в Україну через ТОВ "ГРЕЙС ОФ РІК".

Компанія "ГРЕЙС ОФ РІК" зареєстрована в Києві на Лівому березі. Її статутний капітал складає 28 тисяч гривень. Її засновником є Кумар Пранаав. На сайті YouControl основним видом діяльності компанії вказана оптова торгівля фармацевтичними товарами. Але серед інших видів діяльності зазначені також торгівля овочами, фруктами, м'ясом та м'ясними продуктами, а також інші види торгівлі різними товарами.

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Індійський виробник постачає в Україну також інші медпрепарати, які компанія реєструвала самостійно. Але вакцину від коронавірусу, з незрозумілої причини подали через "ГРЕЙС ОФ РІК".

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Засновник Кумар Пранаав є співзасновником ще однієї компанії "АЕОН БІОТЕХ", яку він заснував разом з жителем Кривого Рогу Вірди Бикрам Джит Сингхом. На сайті "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сингх зазначений заступником генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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На сторінці криворізького виробника у Фейсбуці зазначено, що вони поставляли для "Великого будівництва" 100 тисяч кубів металургійних шлаків.

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Водночас ведуча одного з телеканалів Тетяна Шустрова вказала на своїй сторінці у Фейсбуці, що всі ці дані можуть свідчити про те, що вакцину нібито зареєстрували через фірму-прокладку. А той факт, що ArselorMittal поставляли продукцію для будівництва доріг, може говорити про зв'язки компанії з Офісом президента.

Нагадаємо, Україна купила у Індії 500 тисяч доз вакцини CoviShield, яка виробляється за ліцензією британської AstraZeneca. Нею вже почали вакцинацію в українських містах.

Раніше Максим Степанов стверджував, що для реєстрації китайської вакцини Sinovac китайці вимагали працювати через українську фірму, а не безпосередньо з урядом. Журналісти провели розслідування, в якому опинилося, що Sinovac не вимагає працювати через "Лекхім", це було прохання українського уряду.