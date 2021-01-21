Степанова обвинили во вранье из-за ситуации с китайской вакциной Sinovac (видео)

Журналистам удалось выяснить, что работать через группу компаний "Лекхим" Sinovac Boitech попросило украинское правительство.

В ходе телефонного разговора с представителями фармкомпании удалось выяснить, что Sinovac не просили МОЗ Украины заключать договор через украинский "Лекхим", — сообщают журналисты CHAS.NEWS

Журналисты под видом приватной украинской компании позвонил в отдел сотрудничества китайской фармкампании. Они заявляли, что якобы хотят закупить вакцину в Украину. В Sinovac ответили, что они продают вакцины от коронавируса только государственным структурам.

На уточняющий вопрос, почему тогда они сотрудничают с украинским "Лекхимом", журналистам сказали, что так указали представители украинского правительства. Поэтому они не могут продать другой компании вакцину, в Sinovac посоветовали обращаться к правительству Украины.

После этого журналисты обратились к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он на вопрос о том, действительно ли правительство просило работать через "Лекхим" заявил, что это все неправда. В Министерстве есть официальные документы от Sinovac, в котором указана просьба о работе через "Лекхим". За более детальными ответами он посоветовал обращаться в пресс-службу Минздрава.

Официальные страницы МОЗ на момент написания новости пока никак не отреагировали на расследование журналистов.

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Лекхим — группа фармацевтических компаний в Киеве, Харькове и Умани. Предприятия основаны в 1992 году. Они производят ряд медицинских препаратов. По словам Степанова, они долгое время сотрудничают с китайской Sinovac.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. При этом эффективность вакцины в разных странах отличается. В Бразилии ее эффективность на уровне 50%. А в Индонезии 65,3%

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