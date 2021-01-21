Степанова звинуватили в брехні через ситуацію з китайською вакциною Sinovac (відео)

Журналістам вдалося з'ясувати, що працювати через групу компаній "Лекхім" Sinovac Boitech попросив український уряд.

У ході телефонної розмови з представниками фармкомпанії вдалося з'ясувати, що Sinovac не просили МОЗ України укладати договір через український "Лекхім", — повідомляють журналісти CHAS.NEWS

Журналісти під виглядом приватної української компанії зателефонував до відділу співпраці китайської фармкампанії. Вони заявляли, що нібито хочуть закупити вакцину в Україні. У Sinovac відповіли, що вони продають вакцини від коронавірусу тільки державним структурам.

На уточнювальне запитання, чому тоді вони співпрацюють з українським "Лекхімом", журналістам сказали, що так вказали представники українського уряду. Тому вони не можуть продати іншій компанії вакцину, у Sinovac порадили звертатися до уряду України.

Після цього журналісти звернулися до міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він на запитання про те, чи дійсно уряд просив працювати через "Лекхім" заявив, що це все неправда. У Міністерстві є офіційні документи від Sinovac, у яких вказане прохання про роботу через "Лекхім". За більш детальними відповідями він порадив звертатися в прес-службу МОЗ.

Офіційні сторінки МОЗ на момент написання новини поки ніяк не відреагували на розслідування журналістів.

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Лекхім — група фармацевтичних компаній у Києві, Харкові та Умані. Підприємства засновані в 1992 році. Вони виробляють ряд медичних препаратів. За словами Степанова, вони довгий час співпрацюють з китайською Sinovac.

Нагадаємо: 30 грудня 2020 року Володимир Зеленський заявив, що МОЗ України підписало договір про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. При цьому ефективність вакцини в різних країнах відрізняється. У Бразилії її ефективність на рівні 50%. А в Індонезії 65,3%

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