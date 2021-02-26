На Львовщине директор лицея упрекнула школьниц за целлюлит (видео)

Некоторые родители требуют наказать педагога, другие согласны с ее требованиями

На Львовщине директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань сделала замечание касаемо внешнего вида учащихся 10 класса.

Беседу руководителя лицея с детьми опубликовало в Facebook сообщество "Наше містечко Соснівка".

Педагог указала одной из школьниц на целлюлит, который, по ее словам, "некрасиво вырос" на теле девочки. Кроме того, директор упрекнула подростков за спортивные и "дырявые штаны".

"В таких брюках ходят в конюшню, но не больше", – заявила женщина.

В конце разговора директор лицея объявила, что не пустит учащихся в школу, если они не изменят свой внешний вид.

[ + – ] Оскорбления в адрес учащихся

Видео разлетелось по соцсетям, некоторые родители требуют наказать педагога, другие, наоборот, поддерживают.

"И правильно, с детства нужно приучать не быть чертом. Если родителям все равно, в чем ходят их дети. Учителя – это вторые родители", – пишет Андрей Хмель.

С ним согласна Таня Кичкайло.

"Я ничего плохого не услышала и ничего плохого про Наталию Ивановну не могу сказать. У меня 5 детей уже выпустились, 3 учатся, и она никогда ничего обидного им не говорила, не обязывала. А за форму директор всё правильно говорит, форма есть форма. Ребёнок в форме хоть на ученика похож", – убеждена женщина.

[ + – ] Комментарии Андрея Хмиля и Тани Кичкайло

Однако большинство пользователей соцсетей не поддерживают "стиль работы" директора лицея, вспоминая о том, что педагог неоднократно так себя вела и в прошлом.

"Госпоже Щербань Н.И, как директору школы, стоило бы определиться на каком языке устраивать нравоучения орального жанра по отношению к учащимся, которые имеют гражданское право одеваться по вкусовым качествам и возможностям обеспечения своих родителей", – считает Галина Никитина.

"А если существует устав школы, то не плохо было бы директору закупить для детей, то что она требует, не нарушая свои профполномочия. Таким образом Щербань Н.И. публично демонстрирует свои несдержанные эмоции и выгонять учащихся из школы по тем критериям, которые она озвучивает, согласно законодательству не имеет никакого юридического права", — считает комментатор. — Общему родительскому комитету данной школы стоит обратить внимание на данный ролик и в компетентные органы образования"

[ + – ] Комментарий Галины Никитиной

"Это просто УЖАС и это директор! Говорили, что она еще 10 лет назад такая была. Была, я там училась. И 25 лет назад тоже, люди не меняются. Она такая была, и не 10 лет назад, а больше. Она просто хочет, чтобы ученики хорошо выглядели. А манера общения у нее конечно, не педагогическая, ну, в принципе, как и у учеников", – вспоминают родители и бывшие учащиеся лицея.

[ + – ] Комментарии пользователей

Напомним, в декабре прошлого года в Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 силой вывел из класса ученицу. Видео конфликта попало в соцсети и вызвало бурное обсуждение.

Фокус сообщал о том, что в Ирпене (Киевская область) в средней школе №12 старшеклассники в присутствии учителя физкультуры взяли за руки и ноги ученика младших классов и бросили мальчика головой на пол.

А в Умани две восьмиклассницы сегодня наглотались таблеток и попали в больницу. Сообщалось, что они принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы.