На Львівщині директор ліцею дорікнула школяркам за целюліт (відео)

Деякі батьки вимагають покарати педагога, інші згодні з її вимогами

На Львівщині директор Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань зробила зауваження стосовно зовнішнього вигляду учнів 10 класу.

Розмову керівника ліцею з дітьми опублікувала у Facebook спільнота "Наше містечко Соснівка".

Педагог вказала одній зі школярок на целюліт, який, за її словами, "некрасиво виріс" на тілі дівчинки. Крім того, директор дорікнула підліткам за спортивні і "діряві штани".

"У таких штанах ходять до стайні, але не більше", — заявила жінка.

У кінці розмови директор ліцею оголосила, що не пустить учнів у школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

[ + – ] Образи на адресу учнів

Відео розлетілося по соцмережах, деякі батьки вимагають покарати педагога, інші, навпаки, підтримують.

"І правильно, з дитинства потрібно привчати не бути чортом. Якщо батькам все одно, у чому ходять їхні діти. Учителі — це другі батьки", — пише Андрій Хміль.

З ним згодна Таня Кичкайло.

"Я нічого поганого не почула і нічого поганого про Наталію Іванівну не можу сказати. У мене 5 дітей уже випустилися, 3 навчаються, і вона ніколи нічого образливого їм не говорила, не зобов'язувала. А за форму директор усе правильно говорить, форма є форма. Дитина у формі хоч на учня схожа", — переконана жінка.

[ + – ] Коментарі Андрія Хміля і Тані Кичкайло

Однак більшість користувачів соцмереж не підтримують "стиль роботи" директора ліцею, згадуючи про те, що педагог неодноразово так себе поводила і в минулому.

"Пані Щербань Н. І як директору школи варто було б визначитися, якою мовою влаштовувати моралі орального жанру щодо учнів, які мають цивільне право одягатися за смаковими якостями і можливостями забезпечення своїх батьків", — вважає Галина Нікітіна.

"А якщо існує статут школи, то не погано було б директору закупити для дітей, то що вона вимагає, не порушуючи свої профповноваження. Таким чином Щербань Н. І. публічно демонструє свої нестримані емоції, і виганяти учнів зі школи за тими критеріями, які вона озвучує, згідно із законодавством, не має ніякого юридичного права", — вважає коментатор. — Загальному батьківському комітету цієї школи варто звернути увагу на ролик і в компетентні органи освіти"

[ + – ] Коментар Галини Нікітіної

"Це просто ЖАХ і це директор! Говорили, що вона ще 10 років тому така була. Була, я там вчилася. І 25 років тому теж, люди не міняються. Вона така була, і не 10 років тому, а більше. Вона просто хоче, щоб учні добре виглядали. А манера спілкування в неї звичайно, не педагогічна, ну, в принципі, як і в учнів", — згадують батьки і колишні учні ліцею.

[ + – ] Коментарі користувачів

Нагадаємо: у грудні минулого року в Конотопі Сумської області вчитель креслення школи №5 силою вивів із класу ученицю. Відео конфлікту потрапило в соцмережі і викликала бурхливе обговорення.

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