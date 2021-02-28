Число жертв пожара в Черновицкой городской больнице № 1 возросло до двух человек

Пострадавший — 77-летний пенсионер — скончался в реанимации.

В Черновицкой городской клинической больнице №1 количество жертв пожара, вспыхнувшего в палате, возросло до двух. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В ночь на 28 февраля 77-летний пострадавший скончался. Ранее у него были диагностированы ожоги 75% тела.

Мэр Черновцов Роман Кличук опроверг ранее появившуюся информацию о том, что причиной пожара стал взрыв кислородного баллона.

"Причины возгорания на данный момент выясняются, но можно уже наверняка сказать, что это не связано с электропроводкой и взрыва кислородного баллона точно не было", — утверждает мэр.

По словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, в комментарии для ZN,UA основная версия пожара — самоподжог тяжелобольного пациента в одной из палат. Он якобы облил себя спиртом и поджег, скончавшись на месте.

20 пациентов, которые находились на том же этаже, где и произошел пожар, перевезли в другие городские больницы.

[ + – ] Черновцы - видео пожара в больнице

Напомним, 27 февраля в городской больнице №1 г. Черновцы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один с ожогами был доставлен в реанимацию. Сперва озвучивалась информация о якобы взрыве кислородного баллона. Позднее мэр Черновцов опроверг эту информацию.

Позднее стало известно, что погибшим и пострадавшим при пожаре оказались два пенсионера. Погибшему было 76 лет, а умершему в реанимации — 77.