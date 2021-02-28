Кількість жертв пожежі в Чернівецькій міській лікарні №1 зросла до двох осіб

Потерпілий — 77-річний пенсіонер — помер в реанімації.

У Чернівецькій міській клінічній лікарні №1 кількість жертв пожежі, що спалахнула в палаті, зросла до двох. Про це повідомляється на сайті ДСНС.

У ніч на 28 лютого 77-річний потерпілий помер. Раніше у нього було діагностовано опіки 75% тіла.

Мер Чернівців Роман Клічук спростував інформацію про те, що причиною пожежі став вибух кисневого балона.

"Причини загоряння на цей час з'ясовуються, але можна вже напевно сказати, що це не пов'язано з електропроводкою і вибуха кисневого балона точно не було", — стверджує мер.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олега Чорного, в коментарі для ZN, UA, основна версія пожежі — самопідпал тяжкохворого пацієнта в одній з палат. Він нібито облив себе спиртом і підпалив, померши на місці.

20 пацієнтів, які перебували на тому ж поверсі, де сталася пожежа, перевезли в інші міські лікарні.

[ + – ] Чернівці — відео пожежі в лікарні

Нагадаємо, 27 лютого в міській лікарні №1 м Чернівці сталася пожежа, в результаті якої загинула одна людина, ще один з опіками був доставлений в реанімацію. Спершу озвучувалася інформація про нібито вибух кисневого балона. Пізніше мер Чернівців спростував цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що загиблим і постраждалим під час пожежі виявилися двоє пенсіонерів. Загиблому було 76 років, а померлому в реанімації — 77.