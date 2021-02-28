В понедельник пройдет новый форум "Украина 30. Развитие правосудия" с участием президента

Среди прочих тем эксперты и дипкорпус из G-7 обсудят роль и миссию Верховного и Конституционного судов в Украине.

В Киеве с 1 по 3 марта пройдет очередной форум "Украина 30", темой дискуссии станет развитие правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

На обсуждение выносится роль и миссия Конституционного и Верхового судов, а также проект нового Уголовного кодекса Украины. Также участники форума обсудят перспективу обновления (рекодификации) Гражданского кодекса.

Сообщается, что в форуме будут участвовать представители дипломатических кругов стран "Большой семерки", профильные эксперты, представители Офиса президента, парламента и правительства. Все желающие смогут задать вопросы участникам форума на сайте и на страницах мероприятия в соцсетях.

В понедельник, 1 марта на одной из встреч будут подписаны кредитные договора между банками и заемщиками в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". В этом мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук, а также руководители банков и некоторые семьи, берущие займ.

Форум "Украина 30" — ряд еженедельных встреч посвященных разным политическим темам. Первый проходил с 8 по 10 февраля, он был посвящен коронавирусу, вторая встреча — тарифам. На форумах принимают участие представители украинского истеблишмента, а также гости и эксперты из других стран.

Напомним, в рамках форума Владимир Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе. Также в Киеве, Днепре и Харькове начнут реформу пригородных электричек. Кроме того, "Нафтогаз" на форуме анонсировал крупные инвестиции в собственную добычу газа в следующие 10 лет.