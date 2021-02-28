У понеділок відбудеться новий форум "Україна 30. Розвиток правосуддя" за участю президента

Серед інших тем експерти і дипкорпус з G-7 обговорять роль і місію Верховного і Конституційного судів в Україні.

У Києві з 1 по 3 березня пройде черговий форум "Україна 30", темою дискусії стане розвиток правосуддя. Про це повідомляє пресслужба ОП.

На обговорення виноситься роль і місія Конституційного і Верхової судів, а також проєкт нового Кримінального кодексу України. Також учасники форуму обговорять перспективу оновлення (рекодифікації) Цивільного кодексу.

Повідомляється, що в форумі братимуть участь представники дипломатичних кіл країн "Великої сімки", профільні експерти, представники Офісу президента, парламенту й уряду. Всі охочі зможуть поставити запитання учасникам форуму на сайті і на сторінках заходи в соцмережах.

У понеділок, 1 березня на одній із зустрічей будуть підписані кредитні договори між банками та позичальниками в рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". У цьому заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань євроінтеграції Юрій Драганчук, а також керівники банків і деякі сім'ї, що беруть позику.

Форум "Україна 30" — ряд щотижневих зустрічей присвячених різним політичним темам. Перший проходив з 8 по 10 лютого, він був присвячений коронавірусу, друга зустріч — тарифам. На форумах беруть участь представники українського істеблішменту, а також гості та експерти з інших країн.

Нагадаємо, в рамках форуму Володимир Зеленський анонсував будівництво нового аеропорту на Донбасі. Також в Києві, Дніпрі та Харкові почнуть реформу приміських електричок. Крім того, "Нафтогаз" на форумі анонсував великі інвестиції у власний видобуток газу в наступні 10 років.