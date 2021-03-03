Киевский фуникулер впервые за 37 лет закупит новые вагоны

Ожидаемая сумма контракта — 6 498 375 евро, которые предприятие получит от Европейского инвестиционного банка.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявил условия тендера на закупку двух новых кабин фуникулера. Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Условиями тендера предусматривается поставка 2 новых кабин фуникулера для перевозки пассажиров. На закупку выделили почти 6,5 млн евро. Средства Киев получит от Европейского инвестиционного банка в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины". Тендер на закупку был объявлен еще 1 февраля, поставку вагонов ожидается получить не позднее сентября 2022 года.

Фото: Киевпастранс

Киевский фуникулер — фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций и находится под управлением предприятия "Киевпасстранс". Работать фуникулер начал в 1905 году. Он стал вторым фуникулером в Украине. Длина участка фуникулера составляет 222 метра, а время проезда занимает 2,5 минуты.

Фото: Киевпастранс

Реконструкцию фуникулера последний раз производили еще в 1984 году, когда были заменены вагоны и вестибюли станций. Затем в 2015 году вагоны фуникулера обновили добавив пиксельный дизайн, Wi-Fi и возможность бесконтактной оплаты проезда. Ранее в 2019 году озвучивались планы по закупке двух кабин у австрийцев, но тогда соглашение так и не было подписано. Каждый год этот вид транспорта перевозит до 2,8 миллиона пассажиров.

Напомним, вчера Киевский метрополитен подписал кредитное соглашение с ЕБРР на закупку 50 новых вагонов.

С 27 февраля в Киеве начался капремонт Индустриального путепровода в сторону Борщеговки. Отметим, что в рейтинге качества жизни украинская столица оказалась на 98 из 100 мест городов мира.