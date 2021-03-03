Київський фунікулер вперше за 37 років закупить нові вагони

Очікувана сума контракту — 6 498 375 євро, які підприємство отримає від Європейського інвестиційного банку.

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосив умови тендеру на закупівлю двох нових кабін фунікулера. Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Умовами тендеру передбачається поставка 2 нових кабін фунікулера для перевезення пасажирів. На закупівлю виділили майже 6,5 млн євро. Кошти Київ отримає від Європейського інвестиційного банку в рамках програми "Міський громадський транспорт України". Тендер на закупівлю був оголошений ще 1 лютого, поставку вагонів очікується отримати не пізніше вересня 2022 року.

Фото: Київпастранс

Київський фунікулер — фунікулерна система, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій і знаходиться під управлінням підприємства "Київпастранс". Працювати фунікулер почав у 1905 році. Він став другим фунікулером в Україні. Довжина ділянки фунікулера становить 222 метри, а час проїзду займає 2,5 хвилини.

Фото: Київпастранс

Реконструкцію фунікулера востаннє здійснювали ще в 1984 році, коли були замінені вагони і вестибюлі станцій. Потім у 2015 році вагони фунікулера оновили додавши піксельний дизайн, Wi-Fi та можливість безконтактної оплати проїзду. Раніше в 2019 році озвучувалися плани із закупівлі двох кабін в австрійців, але тоді угода так і не була підписана. Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, вчора Київський метрополітен підписав кредитну угоду з ЄБРР на закупівлю 50 нових вагонів.

З 27 лютого в Києві почався капремонт Індустріального шляхопроводу в сторону Борщагівки. Зазначимо, що в рейтингу якості життя українська столиця опинилася на 98 зі 100 місць міст світу.