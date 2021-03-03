Ляшко объяснил, почему учителя не могут записаться на вакцинацию в приложении "Дія"

Школьным учителям Украины прививки от коронавируса будут делать в особом порядке, им даже не придется покидать рабочие места.

Портал государственных услуг "Дія" отказывается записывать украинских педагогов в списки на вакцинацию от COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил причину в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, ролик опубликован на YouTube.

По его словам, Минздрав готовит особую процедуру для вакцинации работников образования, поэтому их в списки должны добавлять непосредственные руководители. Предполагается, что позже медики будут сами приезжать в учебные заведения с вакцинами.

"Вас в списках подаст работодатель. У нас есть видение, что мы школы охватим мобильными бригадами. То есть будет выездная мобильная сессия в школу, где все учителя будут вакцинированы", — рассказал санитарный врач.

Ранее Виктор Ляшко сам вакцинировался, ему сделали укол в больнице Кагарлыка Киевской области. Процедуру транслировал телеканал "Украина 24". Замглавы Минздрава отметил, что обратился в департамент здравоохранения Киевской области с просьбой сообщить, если останутся дозы вакцины, которые после изменений в национальный план могут вводить публичным лицам.

"Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой вакцинируются наши медики", — отметил Виктор Ляшко. — "Мы на собственном примере показываем, что не привезли для себя что-то другое… Вакцина безопасная и эффективная".

До этого министр здравоохранения Максим Степанов своим указом дополнил список лиц, которые имеют право на первоочередную вакцинацию, общественными лидерами, культурными, религиозными и спортивными деятелями. Как объяснил чиновник, в флаконах содержится по 10 доз, и они иногда остаются после вакцинации медиков.

Напомним, глава Минздрава также публично вакцинировался индийской вакциной Covishield во время прямой трансляции в соцсети "Фейсбук". Максим Степанов заявил, что пытается доказать безопасность прививки своим личным примером и развеять тревоги украинских граждан. По словам чиновника, сейчас он чувствует себя еще лучше, чем до вакцинации. Он призвал украинцев не рисковать здоровьем и делать прививки.