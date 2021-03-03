Ляшко пояснив, чому вчителі не можуть записатися на вакцинацію в додатку "Дія"

Шкільним вчителям України щеплення від коронавірусу робитимуть в особливому порядку, їм навіть не доведеться покидати робочі місця.

Портал державних послуг "Дія" відмовляється записувати українських педагогів у списки на вакцинацію від COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив причину в інтерв'ю медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, ролик опублікований на YouTube.

За його словами, МОЗ готує особливу процедуру для вакцинації працівників освіти, тому їх у списки повинні додавати безпосередні керівники. Передбачається, що пізніше медики будуть самі приїжджати до навчальних закладів із вакцинами.

"Вас до списків подасть роботодавець. У нас є бачення, що ми школи охопимо мобільними бригадами. Тобто буде виїзна мобільна сесія в школу, де всі вчителі будуть вакциновані", — розповів санітарний лікар.

Раніше Віктор Ляшко сам вакцинувався, йому зробили укол у лікарні Кагарлика Київської області. Процедуру транслював телеканал "Україна 24". Заступник голови МОЗ зазначив, що звернувся до департаменту охорони здоров'я Київської області з проханням повідомити, якщо залишаться дози вакцини, які після змін національного плану можуть вводити публічним особам.

"Я говорив, що вакцинуватимуся тієї ж вакциною, якою вакцинуються наші медики", — зазначив Віктор Ляшко. — "Ми на власному прикладі показуємо, що не привезли для себе щось інше... Вакцина безпечна й ефективна".

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов своїм указом доповнив список осіб, які мають право на першочергову вакцинацію, громадськими лідерами, культурними, релігійними і спортивними діячами. Як пояснив чиновник, у флаконах міститься по 10 доз, і вони іноді залишаються після вакцинації медиків.

Нагадаємо, глава МОЗ також публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield під час прямої трансляції в соцмережі "Фейсбук". Максим Степанов заявив, що намагається довести безпеку щеплення своїм особистим прикладом і розвіяти тривоги українських громадян. За словами чиновника, зараз він почувається ще краще, ніж до вакцинації. Він закликав українців не ризикувати здоров'ям і робити щеплення.