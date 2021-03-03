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В Одессе мужчина выжил, упав с 23 этажа (фото, видео)

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Одесса, мужчина, многоэтажка, падение, госпитализация,
Фото: скриншот | Госпитализация упавшего мужчины

Мужчина приземлился на автомобиль, стоявший около здания

В среду, 3 марта, в Одессе мужчина выпал из окна 23 этажа многоэтажного дома и приземлился на автомобиль, который стоял рядом. Одессит выжил, но был госпитализирован с травмами.

Как сообщает местный ресурс Odesa Live, происшествие случилось около восьми утра неподалеку от девятой секции жилого комплекса "Альтаир".

Обстоятельства, при которых мужчина выпал из окна, а также то, была ли это попытка самоубийства, на данный момент неизвестны.

Одесса, мужчина, падение, автомобиль,
Автомобиль, на который упал мужчина
Одесса, мужчина, падение, автомобиль,
Автомобиль, на который упал мужчина
Одесса, мужчина, падение, автомобиль,
Автомобиль, на который упал мужчина
Одесса, мужчина, падение, автомобиль,
Одесса, мужчина, падение, автомобиль,
Одесса, мужчина, падение, автомобиль,

После "полета" с 23 этажа он приземлился на автомобиль, стоящий под домом. На место происшествия прибыли полицейские и бригада "Скорой помощи", травмированного мужчину госпитализировали.

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