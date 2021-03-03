В Одессе мужчина выжил, упав с 23 этажа (фото, видео)

Мужчина приземлился на автомобиль, стоявший около здания

В среду, 3 марта, в Одессе мужчина выпал из окна 23 этажа многоэтажного дома и приземлился на автомобиль, который стоял рядом. Одессит выжил, но был госпитализирован с травмами.

Как сообщает местный ресурс Odesa Live, происшествие случилось около восьми утра неподалеку от девятой секции жилого комплекса "Альтаир".

Обстоятельства, при которых мужчина выпал из окна, а также то, была ли это попытка самоубийства, на данный момент неизвестны.

[ + – ] Автомобиль, на который упал мужчина [ + – ] Автомобиль, на который упал мужчина [ + – ] Автомобиль, на который упал мужчина

После "полета" с 23 этажа он приземлился на автомобиль, стоящий под домом. На место происшествия прибыли полицейские и бригада "Скорой помощи", травмированного мужчину госпитализировали.

[ + – ] Происшествие в Одессе

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