В Одесі чоловік вижив, впавши з 23 поверху (фото, відео)

Чоловік приземлився на автомобіль, що стояв біля будівлі

У середу, 3 березня, в Одесі чоловік випав з вікна 23 поверху багатоповерхового будинку і приземлився на автомобіль, що стояв поруч. Одесит вижив, але був госпіталізований з травмами.

Як повідомляє місцевий ресурс Odesa Live, подія трапилася близько восьмої ранку неподалік від дев'ятої секції житлового комплексу "Альтаїр".

Обставини, через які чоловік випав з вікна, а також те, чи була це спроба самогубства, наразі невідомі.

[ + – ] Автомобіль, на який впав чоловік [ + – ] Автомобіль, на який впав чоловік [ + – ] Автомобіль, на який впав чоловік

Після "польоту" з 23 поверху він приземлився на автомобіль, що стояв під будинком. На місце події прибули поліцейські і бригада "Швидкої допомоги", травмованого чоловіка госпіталізували.

[ + – ] Подія в Одесі

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