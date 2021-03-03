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В Одесі чоловік вижив, впавши з 23 поверху (фото, відео)

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Одеса, чоловік, багатоповерхівка, падіння, госпіталізація,
Фото: скриншот | Госпіталізація чоловіка, котрий упав

Чоловік приземлився на автомобіль, що стояв біля будівлі

У середу, 3 березня, в Одесі чоловік випав з вікна 23 поверху багатоповерхового будинку і приземлився на автомобіль, що стояв поруч. Одесит вижив, але був госпіталізований з травмами.

Як повідомляє місцевий ресурс Odesa Live, подія трапилася близько восьмої ранку неподалік від дев'ятої секції житлового комплексу "Альтаїр".

Обставини, через які чоловік випав з вікна, а також те, чи була це спроба самогубства, наразі невідомі.

Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік
Автомобіль, на який впав чоловік

Після "польоту" з 23 поверху він приземлився на автомобіль, що стояв під будинком. На місце події прибули поліцейські і бригада "Швидкої допомоги", травмованого чоловіка госпіталізували.

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