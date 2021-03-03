За три дня на вакцинацию записались 100 тысяч украинцев, – Минцифры

Меньше всего, по данным чиновников, на вакцинацию записалось при помощи контакт-центра Минздрава — всего 2,8 тысячи человек.

По состоянию на среду, 3 марта, по данным вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в лист ожидания прививки от COVID-19 уже записались сто тысяч украинцев.

Об этом глава Минцифры сообщил в своем Telegram-канале.

"100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение Дія, 9900 – через портал Дія, 2800 – при помощи контакт-центра Минздрава", — написал Федоров.

Министр напомнил при этом, что данная услуга доступна онлайн с 1 марта 2021 года.

[ + – ] Сообщение Михаила Федорова

Напомним, во вторник, 2 марта глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за 1 марта на вакцинацию записались более 44 тысячи человек.

Портал государственных услуг "Дія" отказывается записывать украинских педагогов в списки на вакцинацию от COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил причину этого.

По его словам, Минздрав готовит особую процедуру для вакцинации работников образования, поэтому их в списки должны добавлять непосредственные руководители. Предполагается, что позже медики будут сами приезжать в учебные заведения с вакцинами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на более ускоренные темпы вакцинации от коронавируса в Украине.

"Сейчас в Украине вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Важно на своем примере показывать, что это безопасно. И хочу вам сказать: я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами", – сказал Зеленский.

В свою очередь, в Минздраве хотят к лету дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц.