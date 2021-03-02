В Минздраве хотят к лету дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц

По словам Степанова, на такой показатель удастся выйти, если поставщики вакцин не будут смещать дату поставок в Украину.

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявляет о планах дойди до 5-7 млн доз вакцинации. Об этом министр сообщил в эфире "Свобода слова на ICTV".

На вопрос журналиста о том, когда в Минздраве планируют выйти на 5 миллионов вакцинаций в месяц, министр Степанов ответил следующее:

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры. Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема. … Более того, у нас есть амбициозный план сделать так, чтобы к ноябрю все желающие могли получить вакцину.", — заявил Степанов.

По словам Степанова, до конца недели в Украине могут дойти до 10 тысяч вакцинаций в сутки. За последние сутки в Украине было сделано 1764 вакцинации, а всего первую дозу вакцины получили 4905 человек. Также министр заявляет, что в стране вакцинация населения началась в нормальном мире, как и в других странах Европы и мира.

Напомним, в Минздраве заявляли о планах привлечения знаменитостей к вакцинации, чтобы завлечь украинцев к ней. Ранее министр Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной CoviShield. Отметим, что по последним заявлениям в МОЗ, китайская вакцина Sinovac должна прибыть в Украину до 6 марта.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. В частости, что она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca