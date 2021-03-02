У МОЗ хочуть до літа дійти до 5-7 млн вакцинацій на місяць

За словами Степанова, на такий показник вдасться вийти, якщо постачальники вакцин не будуть зміщувати дату постачання в Україну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про плани дійди до 5-7 млн доз вакцинації. Про це міністр повідомив в ефірі "Свобода слова на ICTV".

На питання журналіста про те, коли в МОЗ планують вийти на 5 мільйонів вакцинацій на місяць, міністр Степанов відповів таке:

"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри. Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов'язання за тими договорами, що в нас укладені, а в нас з цим проблема. ...Більше того, у нас є амбітний план зробити так, щоб до листопада всі охочі могли отримати вакцину", — заявив Степанов.

За словами Степанова, до кінця тижня в Україні можуть дійти до 10 тисяч вакцинацій на добу. За останню добу в Україні було зроблено 1764 вакцинації, а всього першу дозу вакцини отримали 4905 осіб. Також міністр заявляє, що в країні вакцинація населення почалася в нормальному світі, як і в інших країнах Європи і світу.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я заявляли про плани залучення знаменитостей до вакцинації, щоб заманити українців до неї. Раніше міністр Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною CoviShield. Зазначимо, з останніх заяв МОЗ, китайська вакцина Sinovac повинна прибути в Україну до 6 березня.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Здебільшого те, що вона виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca