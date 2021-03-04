Главарь террористов "ДНР" отказался раскрывать детали приказа об открытии огня по ВСУ

Ранее террористы приняли решение о разрешении своим "войскам" открывать огонь первым.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин отказался уточнить приказ об открытии огня по позициям украинской армии. Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"Что имеется в виду под превентивными мерами? Конечно же, всего в эфир я не могу сказать", — заявил Пушилин.

Кроме того, он обвинил украинскую армию в "обстреле городов" и сообщил, что "больше не дадим этого сделать".

Напомним, так называемая "Народная милиция ДНР" приняла решение о разрешении своим "войскам" открывать огонь первым. Так как Украина якобы нарушает договоренности и постоянно обстреливает мирное население. Также они обвинили миссию ОБСЕ бездействующей.

Глава украинского делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил протест против решения, и заявил, что Украина расценивает это как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня. Он сказал, что украинские военные будут действовать зеркально действиям боевикам так как больше нет другого выхода. Глава ТКГ от Украины также подчеркнул, что вся ответственность за нарушение перемиря лежит на оккупантах. Они не выполняют минские соглашения, отказываются от режима тишины. И не выполняют комплекс мер, которые одобрены ООН. Из этого следует, что именно боевики виноваты в нарушении договоренностей.