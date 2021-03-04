Ватажок терористів "ДНР" відмовився розкривати деталі наказу про відкриття вогню по ЗСУ

Раніше терористи ухвалили рішення про дозвіл своїм "військам" відкривати вогонь першими.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін відмовився уточнити наказ про відкриття вогню по позиціях української армії. Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням на телеканал "Росія 24".

"Що мається на увазі під превентивними заходами? Звичайно ж, все в ефір я не можу сказати", — заявив Пушилін.

Крім того, він звинуватив українську армію в "обстрілі міст" і повідомив, що "більше не дамо цього зробити".

Нагадаємо, так звана "Народна міліція ДНР" ухвалила рішення про дозвіл своїм "військам" відкривати вогонь першим. Оскільки Україна нібито порушує домовленості та постійно обстрілює мирне населення. Також вони звинуватили місію ОБСЄ у бездіяльності.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив протест проти рішення, і заявив, що Україна розцінює це як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню. Він сказав, що українські військові діятимуть дзеркально до дій бойовиків, оскільки більше немає іншого виходу. Глава ТКГ від України також підкреслив, що вся відповідальність за порушення перемирʼя лежить на окупантах. Вони не виконують мінські угоди, відмовляються від режиму тиші. І не виконують комплекс заходів, які схвалені ООН. З цього випливає, що власне бойовики винні в порушенні домовленостей.