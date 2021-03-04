"ВСУ будет отвечать зеркально", - Кравчук о решении боевиков открывать огонь на упреждение

По мнению экс-президента, у Украины нет другого выхода, так как мы не можем спокойно наблюдать, как они обстреливают и убивают наших военных.

Глава украинского делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение "Народной милиции ДНР" стрелять по позициям ООС первыми. О том, что будет делать Украина в ответ, он рассказал Суспільному.

По словам первого президента, украинские военные будут действовать зеркально действиям боевикам так как больше нет другого выхода.

"Если они (боевики) будут действовать таким образом, открывая огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. … Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война", — заявил Леонид Кравчук.

Глава ТКГ от Украины также подчеркнул, что вся ответственность за нарушение перемиря лежит на оккупантах. Они не выполняют минские соглашения, отказываются от режима тишины. И не выполняют комплекс мер, которые одобрены ООН. Из этого следует, что именно боевики виноваты в нарушении договоренностей.

Напомним, вчера так называемая "Народная милиция ДНР" приняла решение о разрешении своим "войскам" открывать огонь первым. Так как Украина якобы нарушает договоренности и постоянно обстреливает мирное население. Также они обвинили мессию ОБСЕ бездействующей.

Сперва Кравчук заявил протест против решения, и заявил, что Украина расценивает это как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня.

Сообщалось, что по данным разведки на территории оккупированных районов Донбасса постоянно находится около 50 российских снайперов.