"ЗСУ будуть відповідати дзеркально", — Кравчук про рішення бойовиків відкривати вогонь на випередження

На думку екс-президента, Україна не має іншого виходу, оскільки ми не можемо спокійно спостерігати, як вони обстрілюють і вбивають наших військових.

Голова українського делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відреагував на рішення "Народної міліції ДНР" стріляти по позиціях ООС першими. Про те, що буде робити Україна у відповідь, він розповів Суспільному.

За словами першого президента, українські військові будуть діяти дзеркально діям бойовиків, оскільки іншого виходу немає.

"Якщо вони (бойовики) будуть діяти таким чином, відкриваючи вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. ...Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація — це війна", — заявив Леонід Кравчук.

Голова ТКГ від України також підкреслив, що вся відповідальність за порушення перемирʼя лежить на окупантах. Вони не виконують мінські угоди, відмовляються від режиму тиші. І не виконують комплекс заходів, які схвалені ООН. З цього випливає, що саме бойовики винні в порушенні домовленостей.

Нагадаємо, що вчора так звана "Народна міліція ДНР" прийняла рішення про дозвіл своїм "військам" відкривати вогонь першими. Оскільки Україна нібито порушує домовленості і постійно обстрілює мирне населення. Також вони звинуватили місію ОБСЄ в бездіяльності.

Спершу Кравчук протестував проти рішення і заявив, що Україна розцінює це як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню.

Повідомлялося, що, за даними розвідки, на території окупованих районів Донбасу постійно перебувають близько 50 російських снайперів.