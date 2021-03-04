Комаровский рассказал, могут ли люди с антителами к коронавирусу быть переносчиками болезни

Окончательный ответ на этот вопрос появится после завершения третьей фазы испытания вакцин от Covid-19.

Вакцинированные и переболевшие коронавирусом могут быть носителями инфекции. Такое мнение выразил известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос читательницы о том, могут ли люди с антителами, получившие прививку, быть заразными.

"К сожалению, да. Однозначно могут. И это чуть ли не главный вопрос, на который надо получить ответ в ходе заключительных испытаний вакцин от коронавируса: могут ли вакцинированные быть носителями инфекции. Именно это нужно выяснить в ходе третьей фазы испытаний вакцин от ковида, которая сейчас проходит на миллионах людей во всем мире. Осталось совсем немного подождать", – написал он.

Тем временем кривая заболеваемости коронавирусом в Украине снова пошла вверх. За последние сутки в стране было выявлено свыше 10 тысяч новых подтвержденных заражений. По состоянию на вечер 3 марта в Украине насчитали 3 278 новых случаев госпитализации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса. По его словам, если большинство регионов снова окажутся в красной зоне, вполне вероятно возвращение локдауна.

Что касается вакцинации, то, утверждает политик, она займет по всему миру не менее двух лет. В течение этого периода придется продолжать дезинфицировать руки, не забывать масочном режиме и придерживаться социальной дистанции.