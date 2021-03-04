Комаровський розповів, чи можуть люди з антитілами до коронавірусу бути переносниками хвороби

Остаточна відповідь на це питання з'явиться після завершення третьої фази випробування вакцин від Covid-19.

Вакциновані і перехворілі коронавірусом можуть бути носіями інфекції. Таку думку висловив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання читачки про те, чи можуть люди з антитілами, які отримали щеплення, бути заразними.

"На жаль, так. Однозначно можуть. І це мало не головне питання, на яке треба отримати відповідь під час фінальних випробувань вакцин від коронавірусу: чи можуть вакциновані бути носіями інфекції. Саме це потрібно з'ясувати під час третьої фази випробувань вакцин від ковіду, яка зараз проходить на мільйонах людей у всьому світі. Залишилося зовсім небагато почекати", — написав він.

Тим часом крива захворюваності коронавірусом в Україні знову пішла вгору. За останню добу в країні виявлено понад 10 тисяч нових підтверджених заражень. Станом на вечір 3 березня в Україні нарахували 3 278 нових випадків госпіталізації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. За його словами, якщо більшість регіонів знову опиняться у червоній зоні, цілком ймовірно повернення локдауну.

Що стосується вакцинації, то, як стверджує політик, вона займе по всьому світу не менше двох років. Протягом цього періоду доведеться продовжувати дезінфікувати руки, не забувати про масковий режим і дотримуватися соціальної дистанції.