Максим Степанов рассказал о тестовом запуске "воздушной скорой" в Украине

Санитарная авиация позволит медикам быстро добираться к пациентам в любую местность и доставлять их в больницы за считанные минуты.

В Украине готовятся в тестовом режиме запустить "воздушную скорую" для оказания медицинской помощи. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов 5 марта рассказал в Верховной Раде, трансляцию ведет официальный YouTube-канал.

Во время часа вопросов к правительству министр рассказал о нововведениях в медицинской сфере. По его словам, Кабмин готовится реализовать пилотный проект санитарной авиации, и скоро начнутся первые испытания.

"На очереди – тестовый запуск аэромедицинских услуг – "воздушной скорой". Каждый гражданин должен знать, что где бы он ни был и в какую беду ни попал бы, государство позаботится о нем, в считанные минуты стабилизирует состояние и доставит в ближайшую опорную больницу", – анонсировал Максим Степанов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о запуске санитарной авиации в некоторых регионах Украины, тестировать новую систему планируют осенью 2021 года. Как заявил его заместитель Сергей Гончаров, всего МВД получит 55 вертолетов компании Airbus, из которых 21 – модели "Н225", 24 – "Н125" и 10 – "Н145". Арсен Аваков также сообщил о разработке совместно с Францией Единой системы авиационной безопасности и защиты. ДСНС, Нацгвардия, Госпогранслужба и Нацполиция распределяют между собой вертолеты, с их помощью каждая структура выполняет собственную функцию, однако в случае масштабной экстренной ситуации, все транспортные средства направляют на решение проблемы.

Ранее сообщалось, что Закарпатскую область вскоре могут перевести в "красную" зону эпидемиологической опасности из-за рекордной загруженности палат с кислородными аппаратами (заняты 65% коек). Минздрав направляет туда инспекцию, по ее результатам правительство примет решение, нужно ли ужесточать карантинные ограничения.

Также министр Максим Степанов выразил свою позицию относительно медиков. По его мнению, врачам необходимо платить зарплату не менее 23 тысяч гривен в месяц. Для повышения окладов Минздрав просил выделить на 2021 год 296 миллиардов гривен из бюджета, однако Верховная Рада указала лишь 159 миллиардов.