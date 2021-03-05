Максим Степанов розповів про тестовий запуск "повітряної швидкої" в Україні

Санітарна авіація дозволить медикам швидко добиратися до пацієнтів у будь-яку місцевість і доставляти їх у лікарні за лічені хвилини.

В Україні готуються в тестовому режимі запустити "повітряну швидку" для надання медичної допомоги. Про це голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов 5 березня розповів у Верховній Раді, трансляцію веде офіційний YouTube-канал.

Під час години запитань до уряду міністр розповів про нововведення в медичній сфері. За його словами, Кабмін готується реалізувати пілотний проект санітарної авіації, і незабаром почнуться перші випробування.

"На черзі — тестовий запуск аеромедичної послуги — "повітряної швидкої". Кожен громадянин повинен знати, що де б він не був і в яку біду не потрапив би, держава подбає про нього, за лічені хвилини стабілізує стан і доставить до найближчої опорної лікарні", — анонсував Максим Степанов.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про запуск санітарної авіації в деяких регіонах України, тестувати нову систему планують восени 2021 року. Як заявив його заступник Сергій Гончаров, усього МВС отримає 55 вертольотів компанії Airbus, з яких 21 — моделі "Н225", 24 — "Н125" і 10 — "Н145". Арсен Аваков також повідомив про розробку спільно з Францією Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту. ДСНС, Нацгвардія, Держприкордонслужба і Нацполіція розподіляють між собою вертольоти, з їхньою допомогою кожна структура виконує власну функцію, однак у разі масштабної екстреної ситуації, усі транспортні засоби направляють на вирішення проблеми.

Раніше повідомлялося, що Закарпатську область незабаром можуть перевести в "червону" зону епідеміологічної небезпеки через рекордну завантаженість палат з кисневими апаратами (зайняті 65% ліжок). МОЗ спрямовує туди інспекцію, за її результатами уряд прийме рішення, чи потрібно посилювати карантинні обмеження.

Також міністр Максим Степанов висловив свою позицію щодо медиків. На його думку, лікарям необхідно платити зарплату не менше 23 тисяч гривень на місяць. Для підвищення окладів МОЗ просив виділити на 2021 рік 296 мільярдів гривень з бюджету, проте Верховна Рада вказала лише 159 млрд.